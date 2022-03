Isco avvistato a Firenze: l'indizio che fa sognare i tifosi della Fiorentina

Sirene italiane per Isco, avvistato a Firenze dopo le continue voci di mercato che lo hanno accostato alla Fiorentina anche durante l'ultima sessione del mercato invernale. "In questi giorni ci sono state tantissime voci su un calciatore, Isco, e noi non sappiamo nemmeno chi siano i suoi agenti - aveva smentito Daniele Pradè a gennaio - Non è una cosa a cui siamo interessati anche se è un calciatore fortissimo ma veramente non c'è nulla". I tifosi della Viola però sognano in grande e la fuga toscana dell'attaccante del Real Madrid non ha fatto che alimentare le speranze: il giocatore non rinnoverà il contratto che lo lega ai Blancos e che scade proprio a giugno. È stata proprio Sara Sálamo, compagna del 29enne spagnolo, a fornire un indizio social.