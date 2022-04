Italiano e la clausola rescissoria con la Fiorentina: la cifra e i dettagli

FIRENZE - La clausola rescissoria è allegata al contratto dalla scorsa estate, esattamente come ai tempi dello Spezia. Stavolta, però, sulla cifra, c’è uno zero in più. Se per liberarsi dai liguri, Vincenzo Italiano (ora seguito dal Napoli) ha esercitato il diritto stabilito pagando una cifra superiore al milione di euro, tra poco più di un mese si dovrà aggiungere un bel po’ di denaro in più. Sì, perché per sciogliere in anticipo l’accordo che lega il tecnico siciliano alla Fiorentina fino al 2023 (ma esercitando un’opzione, i viola potrebbero anche estenderlo al 2024), serviranno 10 milioni di euro, da versare in un’unica rata sfruttando le prime due settimane di giugno, entro e non oltre il 15.