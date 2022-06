Fiorentina, Parisi è il colpo mancino

FIRENZE - Da qui a venerdì l'Empoli può riscattare Zurkowski (4.5 milioni la cifra concordata) dalla Fiorentina, che a sua volta può controriscattarlo a 6. Ma la vicenda potrebbe non avere questo svolgimento, non solo perché il polacco tornerebbe a Firenze con una garanzia d'impiego ma anche perché che la Fiorentina, in casa Empoli, guarda al portiere Vicario e all'esterno Parisi. Non facile arrivare al portiere, visto che con la Lazio c'è in corso già una trattativa avviata. Diversa situazione per Parisi, sulle tracce del quale la Fiorentina si è messa da tempo. Con Terzic destinato a partite, il profilo di Parisi garantisce a Biraghi un'alternativa reale (in una stagione che si apre su più fronti), senza dimenticare come l'esterno sia uno dei mancini che per età e rendimento ha fatto molto parlare di sé.