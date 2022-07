Fiorentina, Jovic è a Firenze: ora visite mediche e firma

FIRENZE - Luka Jovic è arrivato in Italia, atterrato all'aeroporto 'Peretola' di Firenze, dove ad attenderlo c'erano una trentina di tifosi toscani. Come da programma, il centravanti classe 1997 è a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina.