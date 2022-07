Fiorentina, ufficiale Jovic: "Insieme per tante vittorie"

La scheda

"Jovic, nato a Bijeljina (Bosnia) il 23 dicembre 1997, è cresciuto nel Settore Giovanile della Stella Rossa Belgrado e, nel corso della sua carriera, ha indossato, tra le altre, le maglie del Benfica, dell’ Eintracht Francoforte e del Real Madrid mettendo a segno 60 gol in tutte le principali competizioni. Il nuovo attaccante viola annovera nel suo palmarès una Champions League, due Campionati Spagnoli, due Supercoppe di Spagna ed una Coppa di Germania ed ha vestito in 26 occasioni la maglia della Nazionale maggiore Serba segnando 9 gol", si legge ancora sul sito della Fiorentina.

Le parole di Jovic e Barone

"Sono molto felice ed onorato di far parte di questa squadra e spero potremmo condividere tante vittorie in futuro. Mando un grande saluto a tutti i tifosi viola", ha detto Jovic. Questo invece il commento del direttore generale del club toscano, Joe Barone: "Prima di tutto vorrei ringraziare il Real Madrid per questa operazione, e soprattutto il procuratore del giocatore, Fali Ramadani, che ha portato avanti questa operazione che è di altissimo livello. Stiamo prendendo un giocatore di tanta qualità che viene qui alla Fiorentina e poi andrà a giocare il Mondiale in inverno. Siamo super contenti del suo arrivo".