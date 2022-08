La Fiorentina aspetta Jovic: sarà titolare

Luka Jovic in vetrina, con il suo talento e la voglia matta di brillare attraverso i gol. Oggi alle 18 contro la Nazionale del Qatar i tifosi viola avranno gli occhi puntati sul nuovo attaccante che vorrebbe far innamorare Firenze al più presto. Servono le sue giocate per sognare davvero una stagione ad alti livelli e questo pomeriggio è la prima grande occasione per decollare contro un avversario attendibile, perché contro il Galatasaray i minuti a sua disposizione sono stati troppo pochi per giudicarlo davvero. Fino ad ora si sono intravisti soltanto sprazzi del serbo che ha l’ambizione di segnare trenta reti nel nostro campionato e anche per questo dovrà accelerare il processo di crescita. Arriva da anni discontinui e ha bisogno di tempo. Vincenzo Italiano ne è consapevole, non vuole mettergli fretta ed è pronto ad aspettarlo per averlo poi al top da tutti i punti di vista. Per ritrovare quel “giocatore vero” che a Francoforte ha fatto impazzire Madrid e che ora deve riattivarsi con la nuova casacca viola.