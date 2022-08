Calciomercato Fiorentina: per Milenkovic giorni decisivi

FIRENZE - Il precedente non è di quelli che fanno ben sperare anche se da casa Fiorentina per adesso tutto tace. Nessuno ha voglia di parlare del futuro di Nikola Milenkovic né tantomeno della scelta da parte del difensore di chiudere il proprio profilo Instagram. Una decisione che proprio un anno fa aveva preso anche Vlahovic, al centro di tante trattative di mercato che poi però - almeno ad agosto - si conclusero con un nulla di fatto, prima dello sprint di gennaio che lo condusse alla Juventus. Di fatto però la strada tracciata dodici mesi fa dalla punta per estraniarsi dai rumors è stata la stessa che ha scelto di battere anche il difensore che intanto, in attesa di novità, si annuncia essere uno dei titolari nella sfida di oggi contro la Nazionale del Qatar.

Venerdì chiave Silenziato per il momento lo spazio social (non erano stati pochi i messaggi ricevuti da Milenkovic da parte di tifosi di altre squadre che lo invitavano a cambiare maglia), adesso dovranno solo parlare le scrivanie, in particolar modo quella viola, sulla quale la dirigenza si aspetta di ricevere entro il fine settimana una proposta di almeno 15 milioni: l'alternativa (per la quale fa il tifo Italiano) sarà comunicare al serbo che anche per quest’estate non si muoverà da Firenze. Un primo giorno chiave per il dentro o fuori dovrebbe essere venerdì, data nella quale è previsto un nuovo contatto tra l’area tecnica viola e Fali Ramadani, agente del giocatore. Schuurs (Ajax) e Faes (Reims) restano per adesso sullo sfondo.