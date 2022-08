Milenkovic rinnova il contratto, la Fiorentina ci crede

Fiorentina, la firma e tutti contenti

È una battaglia sotterranea che il club viola porta avanti con la determinazione e la volontà di chi vuole centrare un obiettivo in teoria fuori portata, ma sul quale ha sempre puntato con forza: in questo caso il rinnovo triennale è l’obiettivo, così da allungare le cinque stagioni già vissute dal difensore di scuola Partizan a Firenze - dove è arrivato nemmeno ventenne - a potenzialmente otto complessive. Sembrava una missione quasi impossibile per una serie di motivi riconducibili, intanto, al “patto” della scorsa estate quando l’accordo tra le due parti era stato spostato in avanti di un anno appena per trovare insieme una soluzione in quella successiva. Che è arrivata, l’estate, e alla fine la soluzione a cui la Fiorentina guarda con crescente ottimismo non è quella paventata: allora si pensava a una cessione con buon ritorno economico nonostante l’unico anno di contratto rimasto in essere, oggi sta diventando una conferma con grande soddisfazione di Vincenzo Italiano che mai ha nascosto il peso specifico del calciatore all’interno del gruppo. E, perché no?, anche di Milenkovic stesso che ha sempre manifestato appartenenza e attaccamento a questi colori: come si è allenato prima a Moena e poi in Austria non solo è la riprova non necessaria della sua professionalità, ma anche di un’idea che stava e sta prendendo forma.