FIRENZE - La Fiorentina ha reso noto di "aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksandr Kokorin all'Aris Limassol". Termina quindi l'avventura in terra italiana senza tanta fortuna per il russo Aleksandr Kokorin che approda in Cipro all'Aris Limassol.