Fiorentina, Commisso vara l’operazione Dia

FIRENZE - Non è per la tripletta subìta che la Fiorentina si è presa una “cotta” forte per Boulaye Dia, ma certo quei due gol (belli) scappando in velocità nel cuore della difesa viola con tiro finale in cui dentro c’erano tecnica e precisione, più la freddezza dal dischetto per portarsi via il pallone a fine gara, hanno contributo e non poco a far salire l’innamoramento trasversale: dal presidente Commisso a Pradè, passando per Barone e ovviamente il tecnico Italiano. Così, già nel “ventre” dell’Arechi, prima e dopo il 3-3, la Fiorentina ha deciso di mettersi in concorrenza con Juventus, Milan e Inter: per provare a prendere l’attaccante senegalese, of course.