Fiorentina, mossa per Lukebakio dell’Hertha Berlino e c’è un’alternativa

Un’accelerata è attesa per la prossima settimana . Dodi Lukebakio , belga classe ‘97 dell’ Herta Berlino , può essere il profilo giusto per la Fiorentina che, per evitare follie economiche, dovrebbe puntare sulla scadenza di contratto prevista nel giugno del 2024 e anche sulla forte volontà del calciatore di cambiare società e, meglio ancora, campionato. Nell’ultima stagione il giocatore ha totalizzato 32 presenze e realizzato 11 gol in Bundesliga, a cui si aggiunge una presenza e una rete in Coppa di Germania. Nonostante i suoi centri, è retrocesso con il club di appartenenza e la sua partenza è adesso inevitabile.

Lukebakio, anche il Villareal sul giocatore

Di lui piace la capacità realizzativa così come la duttilità, visto che può giocare come esterno d’attacco, ma anche nel ruolo di seconda punta. La cifra richiesta, nonostante il contratto in scadenza fra appena un anno, è di circa 10 milioni e l’Hertha Berlino avrebbe già rifiutato in passato un’offera inferiore dalla Francia, in particolare da parte del Lione. Piace anche al Vilallareal in Spagna e per lui hanno preso informazioni pure alcuni club italiani. La concorrenza non manca ma la Fiorentina si gioca come sempre le proprie carte.

Gli altri nomi sul taccuino

Un altro nome sul taccuino è quello di Albert Gudmundsson, classe ‘97 del Genoa e della nazionale islandese. Ha terminato la passata stagione in Serie B con 36 gare e 11 gol a cui si aggiungono 3 centri in 2 partite in Coppa Italia (doppietta con il Benevento e un gol contro la Spal). È stato determinante nella categoria cadetta, ma sarebbe alla prima vera prova di forza in Serie A visto che, da febbraio a maggio 2022, appena arrivato in Italia ha realizzato uno sola rete in 12 presenze. Da ricordare che in rosa la Fiorentina, come esterni d’attacco, può contare già su Nico Gonzalez, Ikonè, Sottil, Koaume e Brakalo e al momento è partito soltanto Riccardo Saponara a cui non è stato rinnovato il contratto. Ci sono degli intoccabili, ma anche pedine su cui verranno fatte alcune valutazioni dall’allenatore Vincenzo Italiano che ad esempio non vorrebbe rinunciare a Kouame ma potrebbe essere aperto ad altri addii come quello di Sottil, sempre che arrivi dal mercato in entrata un elemento che possa migliorare la formazione. Rimarrà al momento in viola il 19enne Filippo Distefano, protagonista della Primavera di Alberto Aquilani a cui non dispiacerebbe portarlo nel suo Pisa, ma ad ora il ragazzo non si muove.