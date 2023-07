Fiorentina, ecco Nikolau per sostituire Igor

FIRENZE - Igor, ma non solo, e allora la Fiorentina prova a stringere la presa su Dimitrios Nikolaou, 25 anni da compiere tra poco più di un mese. Il senso è che non c’è solo Igor nella lista dei partenti dentro la difesa viola, e in questo caso per scelta anche e soprattutto del brasiliano un po’ come sta accadendo con Amrabat , perché è di ieri l’interesse manifestato dal Valencia per Lucas Martinez Quarta: attenzione vera, destinazione gradita, e sono tutte cose reali che però vanno fatte seguire da azioni concrete. In poche parole, da un’offerta che possa soddisfare Commisso.

La Fiorentina chiede 10 milioni per Igor

Quarta viene da una stagione non brillante e questo ha portato lui a guardarsi intorno e la società a essere pronta a fare certe valutazioni che non pensava di dover fare, ma l’argentino era e rimane un difensore di valore, un elemento di spicco della rosa di Italiano e, quindi, se va via è per una cifra che corrisponda a tutto ciò: una decina di milioni. Il discorso vale per Quarta e vale ancora per Igor (stessa valutazione più o meno), sulle cui tracce continuano a esserci il Fulham (il club che per primo si è fatto avanti) e il Villarreal, ma senza gli argomenti necessari per spostare il discorso sul piano della trattativa vera e propria. Forse lascerà Firenze l’ex Spal e basta, forse la lasceranno entrambi, ma la Fiorentina intanto si muove per dare forma a quello che era il piano originario: esce un difensore centrale di piede sinistro, entra un difensore centrale di piede sinistro. Dimitrios Nikolaou, appunto.

La Fiorentina cerca un difensore affidabile

Nome che torna ad affacciarsi ciclicamente dalle spallette dell’Arno, eppure stavolta con più insistenza e il motivo ovviamente è da ricercarsi nella (possibile) partenza che riguardava prima Igor e adesso anche Quarta. Chiaramente, prima la cessione di uno dei due e poi l’acquisto, ma i rapporti e l’intesa tra viola e “aquilotti” sono tornati da tempo buoni dopo la vicenda-Italiano, trovare un punto d’accordo economico intorno a una formula che bonus compresi raggiunga i cinque-sei milioni non dovrebbe essere un problema, considerati anche gli scambi sulla direttrice Firenze-La Spezia. Con lo scatto deciso del Sassuolo per Viti, il difensore greco (agente Ramadani, altro particolare significativo) offre garanzie sotto il profilo del rendimento e dell’esperienza già accumulata considerando i due campionati pieni alle spalle in Liguria per complessive settantadue presenze in Serie A, a cui vanno aggiunti un paio di tornei cadetti con la maglia dell’Empoli. Tutti elementi che concorrono a mettere Nikolaou in posizione privilegiata nelle preferenze del club viola nel momento in cui Igor (soprattutto) dovesse essere ceduto: un sostituto individuato c’è e intanto la Fiorentina aspetta sviluppi da Valencia per Quarta.