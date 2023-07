Fiorentina, oggi le visite di Arthur: poi subito test in campo

Arthur Melo diventerà ufficialmente oggi il terzo innesto della campagna acquistin estiva della Fiorentina , dopo gli arrivi di Sabiri e Parisi. Un affare che il club viola ha chiuso dopo un tira e molla durato più del previsto ieri, attoro allora di pranzo, quando è arrivata la tanto sospirata fumata bianca su una trattativa con la Juventus che in ogni caso non è mai stata in bilico. Il brasiliano - da ieri sera a Firenze e oggi pronto a sostenere le visite mediche - siglerà il suo contratto con la società di viale Fanti per un anno, a fronte di un prestito oneroso con diritto di riscatto che vedrà il club di Commisso sborsare in questa prima fase 3 milioni di euro , ovvero una cifra (a lungo ponderata) che servirà a coprire parte dell'alto ingaggio del centrocampista. In base ai libri contabili, tuttavia, sarà poi la Vecchia Signora ad accollarsi l'intero stipendio dell'ex Barcellona (oltre 5 milioni di euro) , con la Fiorentina che invece nel corso della prossima stagione corrisponderà ad Arthur una serie di bonus legati alle presenze che collezionerà.

Fiorentina, riscatto alto per Arhur

In sostanza se il giocatore riuscirà a diventare in breve una colonna della squadra, cosa che si augura Vincenzo Italiano («Arthur può essere utilissimo al nostro modo di proporre e fare calcio: sono convinto che ci darà tanto» ha confessato il tecnico alla Rai) e ritroverà quello smalto che, solo pochi anni fa, gli aveva permesso di diventare una delle miglioni mezza li della Liga, Arthur riuscirà potenzialmente a guadagnare anche più di quello che è il suo attuale accordo con la Juventus, che nel frattempoè stato esteso fino al 2026 per consentire ai bianconeri un miglior ammortamento, La cifra per il riscatto del classe 96 è stata infine fissata a 20 milioni di euro, con la Fiorentina che avrà cosi la possibilità di acquistare l'intero cartellino del talento di scuola Gremio entro il 30 giugno 2024. Dopo i primi allenamenti che il brasiliano sosterrà al Viola Park, l'obiettivo del tecnico (che tra una settimana esatta, il 28 luglio, saprà dalla Uefa se la Fiorentina potrà essere o meno ripescata in Conference League ai danni proprio della Juve) è quello di testare il play fin dai prossimi appuntamenti estivi e in particolare nella tournée di prestigio del 5 e 6 agosto in Inghilterra con Newcastie e Niza.

Fiorentina, le ultime sul mercato in uscita

Continua nel frattempo a muoversi il mercato in uscita dei viola il club entro la fine del mese conta di piazzare almeno tre giocatori il cui destino già oggi pare ormai segnato. Amrabat - cercato da Manchester United e West Ham - patrebbe essere il primo pezzo pregiato che saluterà (i Red Devils, in pole position nel le ambizioni del giocatore, do vranno però prima cedere uno tra Fred e Van de Beek) ma decisamente caldo è anche l'asse che riguarda due difensori, ovvero lgor e Terzic. Per il brasiliano è in dirittura d'arrivo l'accordo con il Brighton che garantirà alla Fiorentina 15 milioni di euro mentre per il serbo per mane ancora una lieve distanza rispetto all'offerta formulata nelle scorse ore dal Salisburgo, che per il classe '99 non si vuole spingere oltre i 3 milioni (i viola ne chiedono 5).