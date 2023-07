Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Arthur dalla Juve

E' ormai ufficiale il passaggio di Arthur dalla Juventus alla Fiorentina . Il brasiliano è già arrivato a Firenze per iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Vincenzo Italiano .

Fiorentina, ufficiale Arthur dalla Juve

La Lega Serie A, attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo, ha annunciato la firma sul contratto del brasiliano per la Fiorentina. Arthur si trasferisce in viola dalla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dopo le ultime stagioni complicate dal punto di vista fisico, l'ex Barcellona spera di ritrovare la forma degli anni migliori.