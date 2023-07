United pronto all’offerta per Amrabat: 25 milioni alla Fiorentina

FIRENZE - Tutti aspettano l’affondo decisivo per Amrabat e la situazione ideale sarebbe definire la vicenda entro la fine della settimana perché anche la tempistica in questa vicenda ha un ruolo determinante, visto che è già chiara la volontà di ogni parte in causa. Il Manchester United è pronto ad accelerare e a formalizzare un’offerta vicina ai 25 milioni e il centrocampista ha già fatto sapere di gradire la destinazione Premier League. La trattativa può entrare nel vivo appena verrà formalizzata l’offerta affinché questi giorni possano diventare decisivi, anche perché il giocatore lunedì è rientrato a Firenze per iniziare la preparazione, ma da mesi la sua volontà è quella di accasarsi in un top club europeo e la Fiorentina adesso è pronta ad accontentare il calciatore, dopo che nello scorso mercato di gennaio aveva bloccato il suo trasferimento al Barcellona. Servono però circa 30 milioni di euro e su questo il club viola è sempre stato chiaro. L’accordo sullo stipendio, ormai molto vicino, fra giocatore e United non basta, se l’offerta ai viola non sarà adeguata. Poi, nel momento in cui arriveranno altri soldi freschi la Fiorentina sarà pronta ad affondare altri colpi in entrata, primo fra tutti quello in attacco con Dia della Salernitana che continua ad essere un’ottima soluzione, soprattutto se Cabral dovesse veramente partire. I soldi a disposizione non mancano, considerando pure l’ottima operazione fatta con la cessione di Igor al Brighton che ha portato nelle casse circa 20 milioni di euro a cui si aggiungono i 5.5 di Terzic al Salisburgo.