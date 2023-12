La Fiorentina vuole Beste: pronti 15 milioni per il mercato

Il profumo della Champions , venerdì scorso, si avvertiva forte anche dalle parti di Saddle River, in America, da dove Rocco Commisso si è goduto il successo della Fiorentina a Monza che solo per qualche ora ha regalato alla sua squadra una classifica da sogno. Nemmeno la vittoria del Bologna sull’Atalanta il giorno dopo è riuscita a guastare il Natale del patron, che pur ricacciato malvolentieri al quinto posto sembra avere sempre più il desiderio di sfruttare il momento dei viola per provare a fare quello che, salvo il colpo Amrabat, nel corso della sua gestione quinquennale non gli è mai riuscito: l’azzardo nella finestra invernale .

Fiorentina, le vecchie esigenze di bilancio

La graduatoria che fino a questo momento ha visto protagonisti Biraghi e compagni somiglia a quella del 2021/22, quando la squadra di Italiano aveva gli stessi punti di adesso (30) e sognava di tornare a giocare un torneo che a Firenze non si vede da oltre dieci anni. Tutto sembrava portare a un epilogo storico se non che allora, più che i traguardi sportivi, presero d’improvviso il sopravvento le esigenze di bilancio e colui che fino ad allora era stato l’elemento cardine della Fiorentina (Vlahovic) fu ceduto a una diretta concorrente a suon di milioni.

Fiorentina, tutto sull'esterno

Acqua passata. Oggi, a distanza di due anni, la musica dalle parti del Franchi è cambiata e la sensazione è che se la proprietà valuterà che vi possano essere i margini per fare un sacrificio economico sul mercato questo verrà fatto. Con una priorità su tutte: l’esterno offensivo. Un ruolo sul quale in tutte le recenti sessioni invernali la Fiorentina ha scelto di fare investimenti e che stavolta potrebbe portare a Jan-Niklas Beste, mancino dell’Heidenheim che ha già collezionato cinque gol e otto assist in Germania.

Beste, costi abbordabili

Beste ha caratteristiche che ben si sposano con quello che cerca la Fiorentina: giovane età (è un ’99), facilità nel trovare il gol e propensione a fare la fase di non possesso. Anche i costi sono abbordabili: il valore di Beste non dovrebbe discostarsi dai 15 milioni mentre l’ingaggio del tedesco si aggira sui 500mila euro. C’è poi anche una sorta di “fattore psicologico” che potrebbe spingere la dirigenza a fare all-in sul giocatore, ovvero il fatto che - come fu per Gonzalez - anche Beste militi in Bundesliga, campionato dove la Fiorentina ha già pescato (e bene) per l’attacco. In secondo piano Laurienté del Sassuolo, frenato da due fattori: la classifica deficitaria dei neroverdi e il costo (25 milioni).

Fiorentina, occhio al terzino

Non c’è però solo il piano legato all’esterno tra le priorità dell’area tecnica: anche per ciò che riguarda il terzino destro la società è al lavoro per trovare il prima possibile un’alternativa a Kayode e Dodo (che tornerà al 100% a marzo): al momento gli identikit in cima alla lista del ds Pradè sono quelli di Mazzocchi della Salernitana e di Faraoni del Verona, nomi sui quali tuttavia sta lavorando con grande attenzione anche il Napoli, che ha già fatto un’offerta per il primo. L’azzurro Zanoli, sondato nei giorni scorsi, ha già una mezza parola col Genoa.

Fiorentina, il baby talento

Intanto, dalla Polonia, rimbalzano le dichiarazioni del padre di Karol Borys, centrocampista classe 2006 di proprietà dello Slask Wroclaw, che ha svelato come la Fiorentina sia interessata al figlio: «Presto andremo a Firenze per incontrare i viola: voglio conoscere il progetto che la società vorrebbe fare».