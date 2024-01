Fiorentina, ecco il primo rinforzo per Italiano: Faraoni è in città

La Fiorentina è pronta a definire la prima operazione di mercato. Il club viola ha chiuso per Faraoni, con il difensore che è arrivato in serata in città. Domani effettuerà le visite mediche, per poi firmare successivamente il contratto. L'ormai ex capitano degli scaligeri lascia il club dopo cinque anni e mezzo, caratterizzati da ben 163 presenze e 19 reti.