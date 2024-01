Fiorentina, Vargas in dirittura d’arrivo

FIRENZE - Il rilancio immediato per prendere Ruben Vargas subito: è quello che faranno i dirigenti della Fiorentina rientrati da Riyad dopo l’amara esperienza della Supercoppa, perché adesso non c’è più motivo per non concentrare tutti gli sforzi e tutte le energie sul mercato. In primis, per portare il nazionale svizzero a Firenze, rinforzo indispensabile per le fasce in attacco, che già sarebbe servito nelle settimane scorse a Italiano considerando le assenze concomitanti di Gonzalez, Sottil e Kouame, e che rimane in cima alla lista. Anzi, il più vicino anche per un discorso economico: cinque milioni (più bonus da concordare) ha messo il club viola nella prima offerta, otto milioni sempre da comporre ha replicato l’Augsburg nella sua prima richiesta di risposta.