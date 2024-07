Colpani alla Fiorentina: sui social ha già cambiato foto e biografia

Come cambia il profilo social di Colpani?

"Giocatore della Fiorentina" ha scritto nella biografia in descrizione mentre come foto profilo ha scelto quella in cui stringe a se mostrandola fiero la sua nuova maglia, quella viola, quella della Fiorentina. Il profilo rinnovato, però, è arrivato dopo una lettera destinata ai suoi vecchi tifosi e al suo vecchio club, il Monza. Parole sentite ed emozionanti e un video in cui Colpani ha allegato le migliori giocate e tutti i gol: "Sono arrivato ragazzo e vi saluto da uomo perché, insieme a voi, questo è quello che sono diventato. Grazie Monza".