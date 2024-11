Bove, come la Fiorentina può riscattarlo subito e quanto incassa la Roma

FIRENZE - La Fiorentina non lavora solo alle possibili entrate, ma anche ai riscatti da innescare. In questo senso ci sono diversi calciatori sul cui cartellino andrà presa una decisione definitiva entro il 30 giugno 2025. Per qualcuno il diritto di riscatto diventerà obbligo al verificarsi di precise condizioni: è il caso di Edoardo Bove, che se concluderà la stagione avendo giocato almeno il 60% delle partite disputate dalla Fiorentina (intese come 45 minuti in campo e non per forza da titolare), sarà confermato obbligatoriamente per la somma di 10,5 milioni di euro.