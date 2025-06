Gudmundsson, la Fiorentina trova l'accordo con il Genoa per il riscatto

FIRENZE - Dopo settimane di trattative, che a un certo punto sembravano naufragate, la Fiorentina ha trovato l'accordo con il Genoa per il riscatto di Albert Gudmundsson . Nell'ultimo giorno utile per esercitare il diritto di riscatto, il club viola ha infatti ottenuto uno sconto dal Genoa sull'accordo iniziale dello scorso anno, che prevedeva un esborso di circa 19 milioni di euro per la conferma a Firenze dell'attaccante islandese.

L'accordo tra Fiorentina e Genoa per Gud

Nelle ultime ore la Fiorentina e il club rossoblù hanno raggiunto un'intesa verbale che prevede un riscatto fissato a 13 milioni, che i toscani dovranno pagare per tenersi Gudmundsson anche nella prossima stagione. In caso di mancato accordo, peraltro, i viola avrebbero comunque dovuto pagare 2 milioni di penale al Genoa. L'attaccante islandese, che nell'ultima stagione ha segnato 8 gol in 33 gare ufficiali, piace a tante squadre di Serie A e non solo.