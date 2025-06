Kean riflette sull’offerta araba: la Fiorentina trema 

FIRENZE - Martedì prossimo avrà inizio il periodo di validità della clausola rescissoria di Moise Kean . La condizione prevede che un club, indistintamente italiano o straniero, possa presentarsi alla corte della Fiorentina e portarsi a casa l’ex Juventus sborsando 52 milioni di euro . Sempre che l’attaccante sia d’accordo, ovviamente. In poche parole la clausola serve a depotenziare la società viola, che dovrà stare al volere di Kean. Il quale si trova indubbiamente bene a Firenze, ma che non si è ancora espresso perché, sebbene non sia orientato ad andarsene a priori, vuole ascoltare le offerte che gli dovessero arrivare durante quelle due settimane.

Sirene arabe

Lo spettro dell'Arabia c'è ed è concreto. Come vi raccontiamo da giorni, l'Al Qadsiah fa sul serio. Si è già detto disposto a pagare la clausola fino all'ultimo centesimo e a riconoscere a Kean un ingaggio da capogiro: 15 milioni di euro. Secondo quanto ci risulta, i suoi procuratori hanno chiesto qualcosa di più. Circa 20 milioni complessivi. Da parte sua il giocatore non ha preso posizione ufficialmente. Valuterà tutte le opzioni a partire da martedì primo luglio. Si confronterà con i suoi agenti e prenderà la decisione più conveniente per il suo futuro.

C'è anche il Manchester United

C'è sempre vigile il Manchester United, che al pari dell'Al Qadsiah è pronto a pagare i 52 milioni. Ma difficilmente riuscirà a garantire al calciatore un ingaggio così ricco. Casomai può puntare sul prestigio della Premier League e sulla forte volontà (per ora presunta) di Kean di essere tra i convocati del ct Gattuso per il prossimo Mondiale. Ammesso che la Nazionale si qualifichi. Defilati l'Arsenal e il Fenerbahce di José Mourinho, entrambi estimatori del classe 2000 e speranzosi di potersi inserire alla corsa al centravanti che è stato in grado di segnare 25 gol la scorsa stagione.

Le speranze della Fiorentina

Da parte sua, la Fiorentina continua ad augurarsi di poter contare su Kean il prossimo anno. Sebbene con 52 milioni e un mese e mezzo di tempo la dirigenza viola avrebbe modo rimpiazzarlo, si auspica di poter mettere a disposizione di Stefano Pioli un attacco il cui perno sia proprio la punta di Vercelli. La società gli ha esposto i propri programmi futuri, facendo leva sul suo rilancio che è stato possibile grazie alla fiducia che è stata riposta in lui un anno fa. La stessa clausola, che è stata voluta dai procuratori e avallata dalla Fiorentina, è una dimostrazione di quanto i viola ci abbiano creduto.

I milioni in ballo

La scorsa estate la Fiorentina prelevò Kean dalla Juventus per una cifra che allora fu considerata pure alta, ma che a posteriori non può che definirsi un affare. Si trattò di un'operazione a titolo definitivo per 13 milioni di euro più 5 di bonus. Oggi il giocatore costa 52 milioni di euro e senza la clausola ne varrebbe pure di più. Una scelta più lungimirante, nella speranza di poter trattenere ancora a lungo uno dei fiori all'occhiello della rosa. Dopo De Gea e Gudmundsson, i viola vogliono regalare un'altra gioia ai propri sostenitori. Entro il 15 luglio sarà tutto più chiaro.