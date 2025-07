Dzeko torna in Serie A tra amore e nostalgia

Dzeko e la carica degli over 35

- A dieci anni tondi tondi dall’inizio della sua prima avventura in Serie A,è pronto a ricominciare dall’Italia e da Firenze. Con una nuova carica, che poi è sempre la stessa che ha scolpito nella pietra della storia del calcio la sua ventennale carriera da, dentro e fuori dal campo. Qualcuno direbbe che certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e ti riportano in Italia, a segnare nuovi gol e nuovi record. E uno il campione bosniaco se l’è già assicurato, nonostante per la sua ufficialità allamanchi ancora qualche giorno, forse ora. Nessuno prima di lui aveva lasciato il campionato italiano per rientrarvi a ben. Il che la dice lunga sulla sua fame di calcio e di vittorie, ma anche, perché no, di trofei. Da Sarajevo a Istanbul, passando per Wolfsburg, Manchester, Roma e Milano, Dzeko ne ha sollevati dieci in carriera. E non sembra volersi fermare proprio ora.

Dzeko diventa così il calciatore di movimento con più esperienza e anni sulla carta d’identità a fare ritorno in Serie A. Si troverà in buona compagnia: prima di lui, il primato apparteneva a Bruno Alves. Il difensore portoghese aveva dato l’addio nel 2016 dopo una sola annata al Cagliari prima di sentire nostalgia a 36 anni compiuti e firmare per il Parma. Più di quanti ne avrà Ciro Immobile non appena sarà ufficializzato dal Bologna: l’ex Lazio supererà in età Luca Toni, di un mese più giovane quando fece il suo romantico ritorno alla Fiorentina nel 2012-13. Un po’ diversa la situazione portieri, con Buffon che ha riabbracciato la Juventus nella stagione 2019-20 a 41 anni e 5 mesi sulle spalle, al termine della toccata e fuga al Psg. Il recordman è però Reina, che ha già comunicato il suo ritiro ma lo ha fatto dopo un giro sul lago di Como nella scorsa stagione, a 41 anni e 10 splendidi mesi.