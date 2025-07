Kospo è un giocatore della Fiorentina: arriva dal Barcellona, c'è l'annuncio ufficiale

Eman Kospo è un nuovo giocatore della Fiorentina . Diciottenne, difensore centrale svizzero, ha brillato nell' Under 19 del Barcellona , allenata da Juliano Belletti : arrivato in blaugrana nell'estate del 2023 dal settore giovanile del Grasshoppers è stato acquistato dalla Viola a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita.

Kospo alla Fiorentina dopo un'annata super nell'Under 19 del Barcellona

Nazionale giovanile elvetico, un metro e novantuno centimetri d'altezza, Kospo ha collezionato 39 presenze ufficiali con la nazionale Under 19 di Belletti nella scorsa stagione: 25 in campionato (22 da titolare), segnando tre gol; nove in Youth League e cinque in Copa del Rey. Il Barcellona ha vinto tutte e tre le competizioni.