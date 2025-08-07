Fiorentina, luci su Itakura: chi è il giapponese del Monchengladbach

FIRENZE - Tra i profili che piacciono alla Fiorentina c'è Ko Itakura, difensore classe 1997 del Borussia Mönchengladbach. I dirigenti viola hanno messo gli occhi sul calciatore giapponese, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno e che, quindi, non costerebbe più di 10-12 milioni trattabili. Nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze in Germania tra campionato e coppa, segnando 4 gol e servendo 1 assist. Gioca nel M’Gladbach da tre stagioni, ed è ormai un titolare fisso della squadra allenata da Gerardo Seoane. Incuriosisce parecchio la Fiorentina ma non solo, piace anche a Feyenoord e Ajax. Secondo fonti tedesche, sarebbe già stato raggiunto un accordo verbale tra Itakura e il club olandese.
Fiorentina, Itakura nel mirino se parte Comuzzo
Tutto questo a una condizione: che parta qualcuno, perché allo stato attuale la Fiorentina si ritene completa in difesa. Dopodiché non è da escludere che nel caso in cui arrivassero offerte di alto tenore possa esserci una cessione. Il pezzo più pregiato è Comuzzo, seguito da diverse realtà inglesi (Bournemouth, Brighton, Sunderland) e tedesche (Lipsia). A gennaio il presidente Commisso si oppose al suo trasferimento al Napoli ma davanti a proposte esorbitanti chissà che la società non possa rifletterci. Il prezzo resta alto, 35-40 milioni.
Cercasi acquirente per Beltran
Di sicuro non è la prima urgenza della Fiorentina, che deve trovare un acquirente per Beltran così da regalare a Pioli un attaccante in grado di sostituire Kean nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Il punto è che Beltran non è un calciatore semplice da piazzare, oltretutto ha un contratto valido ancora per tre anni. Il Flamengo si è fatto da parte. Pradè e Goretti lavorano per trovare una soluzione e pensare, poi, al centravanti. In calo le quotazioni di Ioannidis. Costa troppo: 25-30 milioni.
Il punto sulla trattativa per il rinnovo di Kean
Parallelamente si cercherà di trovare una quadra per il rinnovo di Kean. La distanza c’è, così come resta la volontà da entrambe le parti di provare a colmarla. Due settimane fa precise gli agenti del ragazzo hanno incontrato la Fiorentina al Viola Park riscontrando qualche piccola divergenza, che però non ha spaventato nessuno. Ricordiamo che l’offerta della società viola è vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione, fino al 2030. La clausola rimarrebbe. L’entourage del giocatore ha chiesto qualcosa in più, sotto forma di bonus. I dialoghi restano incoraggianti. Soprattutto non c'è fretta di forzare la trattativa.
Brekalo, Barak e Sottil tra gli esuberi viola
La situazione dei calciatori in esubero non va sottovalutata. Anche perché se la Fiorentina riuscisse ad alleggerire il monte ingaggi potrebbe concentrarsi più facilmente sulle cifre da limare nel caso dei rinnovi. Brekalo ha declinato la proposta del Rijeka, mentre su Barak si è mosso l'Hellas Verona ma solo per il prestito. Per Sottil c'era stato qualche timido sondaggio di Torino e Sassuolo. Per gli altri giocatori non sono arrivate grandi offerte. L'abilità dei dirigenti viola dovrà essere quella di riuscire a piazzare chi attualmente non trova una sua dimensione a Firenze. Non sarà facile.
