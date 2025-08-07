Fiorentina, luci su Itakura: chi è il giapponese del Monchengladbach

FIRENZE - Tra i profili che piacciono alla Fiorentina c'è Ko Itakura, difensore classe 1997 del Borussia Mönchengladbach . I dirigenti viola hanno messo gli occhi sul calciatore giapponese, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno e che, quindi, non costerebbe più di 10-12 milioni trattabili. Nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze in Germania tra campionato e coppa, segnando 4 gol e servendo 1 assist . Gioca nel M’Gladbach da tre stagioni, ed è ormai un titolare fisso della squadra allenata da Gerardo Seoane. Incuriosisce parecchio la Fiorentina ma non solo, piace anche a Feyenoord e Ajax . Secondo fonti tedesche, sarebbe già stato raggiunto un accordo verbale tra Itakura e il club olandese.

Fiorentina, Itakura nel mirino se parte Comuzzo

Tutto questo a una condizione: che parta qualcuno, perché allo stato attuale la Fiorentina si ritene completa in difesa. Dopodiché non è da escludere che nel caso in cui arrivassero offerte di alto tenore possa esserci una cessione. Il pezzo più pregiato è Comuzzo, seguito da diverse realtà inglesi (Bournemouth, Brighton, Sunderland) e tedesche (Lipsia). A gennaio il presidente Commisso si oppose al suo trasferimento al Napoli ma davanti a proposte esorbitanti chissà che la società non possa rifletterci. Il prezzo resta alto, 35-40 milioni.

Cercasi acquirente per Beltran

Di sicuro non è la prima urgenza della Fiorentina, che deve trovare un acquirente per Beltran così da regalare a Pioli un attaccante in grado di sostituire Kean nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Il punto è che Beltran non è un calciatore semplice da piazzare, oltretutto ha un contratto valido ancora per tre anni. Il Flamengo si è fatto da parte. Pradè e Goretti lavorano per trovare una soluzione e pensare, poi, al centravanti. In calo le quotazioni di Ioannidis. Costa troppo: 25-30 milioni.