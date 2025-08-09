Fiorentina, gioiello Comuzzo: Premier is calling

È successo tutto in fretta nella vita di Pietro da San Daniele : il 17 agosto 2024 il debutto a sorpresa da titolare , alla prima di campionato a Parma , poi una rapida scalata nelle gerarchie di Palladino , per concludere l'anno con 44 gare giocate e un gol , fondamentale, a Udine, nell'ultima di campionato e in una vittoria che è valsa la Conference . In mezzo il possibile spartiacque di gennaio: il Napoli primo in classifica aveva bussato con forza, sul piatto un'offerta superiore ai 30 milioni che avrebbe accontentato la società gigliata; tutti d'accordo, anche il calciatore . Non Rocco Commisso , che ha posto il veto sull'operazione. Per il presidente, legato all'idea di valorizzare al massimo il proprio vivaio , Pietro non è solo un calciatore di belle speranze ma qualcosa di più.

La valutazione di Comuzzo

Nessuno è incedibile però, dicevamo. E in Commisso convive sia la volontà di far crescere al Viola Park i propri talenti ma anche la maniacale attenzione ai conti del club. Il mercato vive di momenti. E se a gennaio non c'erano stati i presupposti per lasciare andare Comuzzo, sette mesi dopo il quadro è cambiato: perché i viola hanno l'esigenza di piazzare altri due-tre colpi per puntellare la rosa ma sono in questo momento bloccati da alcune cessioni in potenza ancora non concretizzate (ad esempio Ikoné e Beltran). Situazione diversa quindi, con la Fiorentina che ascolterà eventuali offerte dai 35 milioni in su. Occhio anche al Milan: in caso di cessione di Thiaw, i rossoneri nella lista degli acquisti hanno anche il classe 2005.

Comuzzo in campo con la Fiorentina

Comuzzo rimane sulla carta un futuro titolare anche per Pioli, che ha dimostrato di preferirlo in queste prime amichevoli a Pablo Marí, con Pongracic spostato nel mezzo nel ruolo che da gennaio a maggio era stato dello spagnolo. Sarà protagonista - e osservato da vicino - anche oggi, a Manchester.