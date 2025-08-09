Fiorentina, gioiello Comuzzo: Premier is calling

FIRENZE - C'è una parola che nel vocabolario del mercato - soprattutto alle nostre latitudini - non esiste. Incedibile: perché, piaccia o no, nel sistema calcio 2025 tutto ha un prezzo. Anche un ventenne dal luminoso avvenire e attaccato visceralmente al proprio club. Il riferimento è a Pietro Comuzzo: il classe 2005 è alle soglie della seconda stagione tra i grandi. Un anno fa di questi tempi aveva nel curriculum solo una manciata di minuti tra i professionisti. Adesso però, su di lui si sono accesi i riflettori del mercato.
Comuzzo, Premier League e non solo
Non è un mistero che martedì sera in occasione di Nottingham Forest-Fiorentina sulle tribune del City Ground ci fossero diversi osservatori di club di Premier. Tra questi anche quelli del Manchester United, avversario oggi dei viola, rimasti impressionati dalla rocciosa prestazione del numero quindici. E quindi c'è da giurare che anche oggi, a Old Trafford sarà lui - De Gea a parte - l'osservato speciale. Non solo United però. Comuzzo piace a tanti da quelle parti, Bournemouth, Brighton e Sunderland.
Comuzzo, addio a gennaio rinviato
È successo tutto in fretta nella vita di Pietro da San Daniele: il 17 agosto 2024 il debutto a sorpresa da titolare, alla prima di campionato a Parma, poi una rapida scalata nelle gerarchie di Palladino, per concludere l'anno con 44 gare giocate e un gol, fondamentale, a Udine, nell'ultima di campionato e in una vittoria che è valsa la Conference. In mezzo il possibile spartiacque di gennaio: il Napoli primo in classifica aveva bussato con forza, sul piatto un'offerta superiore ai 30 milioni che avrebbe accontentato la società gigliata; tutti d'accordo, anche il calciatore. Non Rocco Commisso, che ha posto il veto sull'operazione. Per il presidente, legato all'idea di valorizzare al massimo il proprio vivaio, Pietro non è solo un calciatore di belle speranze ma qualcosa di più.
La valutazione di Comuzzo
Nessuno è incedibile però, dicevamo. E in Commisso convive sia la volontà di far crescere al Viola Park i propri talenti ma anche la maniacale attenzione ai conti del club. Il mercato vive di momenti. E se a gennaio non c'erano stati i presupposti per lasciare andare Comuzzo, sette mesi dopo il quadro è cambiato: perché i viola hanno l'esigenza di piazzare altri due-tre colpi per puntellare la rosa ma sono in questo momento bloccati da alcune cessioni in potenza ancora non concretizzate (ad esempio Ikoné e Beltran). Situazione diversa quindi, con la Fiorentina che ascolterà eventuali offerte dai 35 milioni in su. Occhio anche al Milan: in caso di cessione di Thiaw, i rossoneri nella lista degli acquisti hanno anche il classe 2005.
Comuzzo in campo con la Fiorentina
Comuzzo rimane sulla carta un futuro titolare anche per Pioli, che ha dimostrato di preferirlo in queste prime amichevoli a Pablo Marí, con Pongracic spostato nel mezzo nel ruolo che da gennaio a maggio era stato dello spagnolo. Sarà protagonista - e osservato da vicino - anche oggi, a Manchester.
