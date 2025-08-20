Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Piccoli alla Fiorentina: è fatta. Al Cagliari 25 milioni più bonus

Il club viola ha chiuso l'acquisto del centravanti, che lascia i rossoblù
Piccoli alla Fiorentina: è fatta. Al Cagliari 25 milioni più bonus
1 min

La Fiorentina chiude un altro colpo. Il club viola ha trovato l'accordo con il Cagliari per il passaggio di Roberto Piccoli a Firenze. Il centravanti, classe 2001, sarà acquistato a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro più bonus. L'accordo è stato ratificato alla presenza del manager dell'attaccante Alessandro Lucci, presente al Viola Park.

Piccoli, i numeri con il Cagliari

Piccoli, classe 2001, lascia la Sardegna dopo una sola stagione, nella quale ha realizzato 11 gol (dieci in campionato e una in Coppa Italia). Pochi giorni fa era andato a segno nella sfida di Coppa Italia disputata dai rossoblù contro la Virtus Entella. In serie A ha vestito anche le maglie di Atalanta, Empoli, Verona, Spezia e Lecce. 

 

