Fiorentina, Lindelof in sospeso: deve uscire Comuzzo 

Ormai è praticamente ufficiale: Hans Nicolussi Caviglia è quasi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Nella mattinata di ieri è stato completato l’accordo di massima raggiunto, in realtà, giovedì: al Venezia andrà 1 milione di euro per il prestito oneroso, ed eventuali altri 7 per il diritto di riscatto che diventerà obbligo al conseguimento del 50% delle presenze stagionali. Il ragazzo ha firmato un contratto di un anno più quattro se si verificherà il riscatto, e guadagnerà uno stipendio di 900 mila euro a stagione. Il suo desiderio di tornare in Serie A è stato esaudito grazie alla parsimonia di tutte parti in causa, che hanno lavorato incessantemente nelle scorse quarantotto ore per trovare la quadra finale. Le società erano in contatto da inizio mercato, salvo riprendere a dialogare la settimana scorsa e accelerare negli ultimi giorni grazie all’intermediazione dell’agente Alessandro Lucci. Il Venezia, forte di un contratto valido fino al giugno del 2029, chiedeva 12 milioni subito, la Fiorentina proponeva il prestito con diritto. Lucci ha organizzato l’incontro fisico tra le parti e limato le distanze fino a promuovere l’accordo definitivo. In un primo momento i lagunari erano disposti ad accogliere un'offerta da 10 milioni complessivi che, però, garantisse l'ottenimento dei 12 chiesti in partenza grazie all'aggiunta dei bonus. Lucci è riuscito a smussare la pretesa fino a 8 milioni di euro.

Lindelof, affare fatto. Ma Comuzzo...

È tutto fatto per Viktor Lindelöf. Il difensore svedese ha scelto la Fiorentina ed è pronto a vestire la maglia viola. Il club di Rocco Commisso gli ha prospettato un contratto di due anni con opzione per il terzo, oltre a uno stipendio vicino ai 2 milioni di euro netti a stagione (comprensivo di bonus). Pradè e Goretti sono riusciti a battere la concorrenza del Brighton con anche l’aiuto di David De Gea che ha convinto Lindelöf a scegliere Firenze. L’affare è in dirittura d’arrivo, ma al momento in sospeso. Questo perché la Fiorentina deve prima chiudere la cessione di Pietro Comuzzo. La Fiorentina aveva accettato l’offerta dell’Al-Hilal da 40 milioni di euro per Comuzzo, sennonché il calciatore si è opposto. Ma i viola hanno dimostrato che a certe cifre trattano eccome. Adesso sul classe 2005 c’è l’Atalanta di Percassi, che sembra intenzionata a fare un tentativo. I bergamaschi stanno ragionando attentamente sul da farsi, e nelle prossime ore cercheranno di capire se ci siano i tempi e i margini per intavolare una trattativa concreta. Il procuratore del ragazzo, Michelangelo Minieri, ne sta parlando coi dirigenti atalantini che valuteranno la possibilità di formulare un’offerta ufficiale. Pradè e Goretti chiedono almeno 30-35 milioni di euro coi bonus. Dall’altra parte la Fiorentina è al lavoro per trovare una sistemazione a Fabiano Parisi. L’esterno campano rinnoverà il suo contratto fino al 2029, e se ci sarà la possibilità si tras ferirà altrove con la formula del prestito. I viola sono pronti ad accelerare per Tariq Lamptey con cui c’è già un’intesa di massima. Così come non sembrano esserci problemi di sorta col Brighton, che ha l’interesse di lasciar partire il ragazzo in scadenza nel 2026. Sul fronte Ikoné, infine, si respira ottimismo a proposito del trasferimento in Inghilterra: l’ex Como è richiesto dal Southampton che ha pronti 4 milioni di euro da versare alla Fiorentina per l'acquisto a titolo definitivo.