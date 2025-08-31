Fiorentina, visite mediche per Lamptey: i dettagli dell'operazione con il Brighton

Fiorentina, visite mediche per Lamptey

A poche ore dal match, valido per la 2 ª giornata di Serie A, Tariq Lamptey si è presentato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche. Dopo i test medici è attesa l'ufficializzazione del 24enne terzino destro, che è nato in Inghilterrà ma è di nazionalità ghanese, arriverà dal Brighton per una cifra di 6 milioni e firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2029. Cresciuto nel Chelsea (ma dal 2020 al Brighton con cui ha giocato 91 match e segnato 2 gol), nei piani dei viola sarà il vice Dodo.