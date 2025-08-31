Fiorentina, visite mediche per Lamptey: i dettagli dell'operazione con il Brighton

FIRENZE - Dopo Nicolussi Caviglia è in arrivo un altro rinforzo per la Fiorentina di Stefano Pioli, che dopo il debutto con pari sul campo di Cagliari è attesa oggi (31 agosto) da una nuova trasferta in casa del Torino.
Fiorentina, visite mediche per Lamptey
A poche ore dal match, valido per la 2ª giornata di Serie A, Tariq Lamptey si è presentato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche. Dopo i test medici è attesa l'ufficializzazione del 24enne terzino destro, che è nato in Inghilterrà ma è di nazionalità ghanese, arriverà dal Brighton per una cifra di 6 milioni e firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2029. Cresciuto nel Chelsea (ma dal 2020 al Brighton con cui ha giocato 91 match e segnato 2 gol), nei piani dei viola sarà il vice Dodo.