Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Fiorentina, visite mediche per Lamptey: i dettagli dell'operazione con il Brighton

Nuovo rinforzo in arrivo per i viola di Pioli: il 24enne terzino ghanese, in città per i test fisici, sarà il vice Dodo
2 min

FIRENZE - Dopo Nicolussi Caviglia è in arrivo un altro rinforzo per la Fiorentina di Stefano Pioli, che dopo il debutto con pari sul campo di Cagliari è attesa oggi (31 agosto) da una nuova trasferta in casa del Torino.

Fiorentina, visite mediche per Lamptey

A poche ore dal match, valido per la 2ª  giornata di Serie A, Tariq Lamptey si è presentato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche. Dopo i test medici è attesa l'ufficializzazione del 24enne terzino destro, che è nato in Inghilterrà ma è di nazionalità ghanese, arriverà dal Brighton per una cifra di 6 milioni e firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2029. Cresciuto nel Chelsea (ma dal 2020 al Brighton con cui ha giocato 91 match e segnato 2 gol), nei piani dei viola sarà il vice Dodo.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Fiorentina

Da non perdere

Fiorentina, ufficiale il rinnovo di KeanLindelof vuole la Fiorentina