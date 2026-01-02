Calciomercato Fiorentina, si apre l’era Paratici: Solomon è solo il primo colpo, tutti i nomi

FIRENZE - La Fiorentina è a un passo da Manor Solomon . L’esterno d’attacco israeliano sarà il primo colpo di mercato, le cui porte aprono proprio oggi. C’è già un accordo tra le parti per l'approdo del giocatore in prestito con opzione fissata a 10 milioni di euro . Già oggi saluterà dal Villarreal, squadra a cui a settembre era stato girato dal Tottenham che è proprietario del suo cartellino, per volare a Firenze: alle 11:30 circa atterrerà a Peretola con un volo privato. I viola potranno contare sul diritto di riscatto se a giugno lo vorranno confermare. In quel caso si attiverà un contratto valido fino al 2030 . E uno stipendio da quasi 2 milioni netti a stagione (la metà fino a giugno).

Chi è Solomon

Classe 1999, Solomon è un’ala sinistra con il vizio del gol. L’anno scorso ha realizzato 10 reti e servito 13 assist. Il suo piede preferito è il destro, può giocare anche come trequartista o ala destra. Al Villarreal non ha brillato, tuttavia nel corso degli anni è stato uno dei calciatori più ambiti d’Europa. Passò al Tottenham nel 2023, ma trovò poco spazio per via di un infortunio al menisco rimediato a inizio stagione. L’anno dopo fu ceduto al Leeds United dove vinse la Championship. Nel 2019 conobbe Dodo allo Shakhtar Donetsk, col quale segnò due gol fondamentali in Champions League contro Atalanta e Real Madrid.

Paratici e il Tottenham

Il caso ha voluto che il primo innesto di Fabio Paratici da nuovo dirigente della Fiorentina fosse proprio un giocatore del Tottenham. Da cui l’ex Juventus si libererà nelle prossime ore per diventare a tutti gli effetti il riferimento del mercato viola. Ad ogni modo l’operazione Solomon conferma che Paratici è già al lavoro, da remoto, per ricostruire l'organico. Verosimilmente da lunedì sarà a Firenze per firmare gli accordi ufficiali. Tottenham-Sunderland, in programma domenica 4, sarà il suo ultimo impegno da direttore sportivo degli Spurs. L'arrivo di Solomon è solo il primo di una lunga lista che si propone di aggiungere forze fresche alla Fiorentina.

Samardzic e Brescianini

Tra i reparti da sistemare c'è il centrocampo. La società viola ha sondato due calciatori dell'Atalanta. Il primo è Lazar Samardzic, classe 2002 in cerca di spazio. Si potrebbe fare in prestito con diritto o obbligo condizionato. L’ingaggio da 1,5 milioni non sarebbe un problema. L’altro nome al vaglio è quello di Marco Brescianini. Pure nel suo caso si tratterebbe di un prestito con opzione. Percepisce 1 milione netto a stagione e ha un contratto valido fino al giugno del 2029. La Fiorentina ci pensa attentamente, consapevole di poter affondare il colpo formulando una proposta invitante all’Atalanta.

La difesa: Becao e Coppola

Occhio al reparto arretrato. Tra i profili graditi c’è Rodrigo Becao, classe 1996 in forza al Fenerbahce che ne fa una valutazione di circa 5 milioni. Sarebbe un’operazione rilancio, visto che l’ex Udinese viene da un infortunio al crociato (da agosto ha totalizzato una sola presenza in Turchia). Resta d’attualità Diego Coppola del Brighton. Il ragazzo non sta trovando continuità in Premier League, quindi spinge per la cessione nonostante un contratto in scadenza nel 2030. La Fiorentina si è fatta avanti nelle scorse settimane: gli inglesi chiederebbero almeno 15 milioni per l’eventuale riscatto. Si vedrà.