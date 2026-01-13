Fiorentina, colpo sulle fasce: arriva Jack Harrison dal Leeds

FIRENZE - La Fiorentina ha praticamente chiuso l’operazione per portare a Firenze Jack Harrison, esterno offensivo inglese classe 1996. Un rinforzo importante per il reparto avanzato di Vincenzo Italiano, che da tempo cercava un profilo capace di garantire velocità, intensità e qualità nell’uno contro uno.

Fiorentina, preso Harrison

Il giocatore, attualmente al Leeds United, è atteso già oggi nel capoluogo toscano per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul nuovo contratto. L’operazione si è definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che permette al club gigliato di valutare il rendimento dell’esterno durante la stagione prima di procedere a un eventuale acquisto definitivo.