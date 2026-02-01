Mossa Fiorentina: tentativo per Rugani

FIRENZE - La Fiorentina ci prova per Daniele Rugani . La priorità dei viola è di inserire un nuovo difensore centrale, per questo tra i nomi last minute è emerso quello del classe 1994 juventino. Paratici e Goretti lo hanno chiesto in prestito secco , mentre i bianconeri vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto per chiudere questa operazione di mercato. Il tempo stringe e la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi solo alle condizioni del club piemontese, che non sembra intenzionato a scendere a patti. L’interesse dei viola per Rugani c’è da tempo, ma andrà necessariamente superato lo scoglio della formula.

Tentativi

Nelle scorse ore la Fiorentina ha fatto un nuovo tentativo per Radu Dragusin del Tottenham, il giocatore però è destinato a rimanere a Londra dopo gli infortuni di Van de Ven e Danso. L’operazione sarebbe stata comunque difficile, vista la preferenza del ragazzo per palcoscenici più prestigiosi. Niente da fare anche per Axel Disasi del Chelsea, che non è mai stato entusiasta all’ipotesi di lottare per la salvezza. Mentre sul portoghese Diogo Leite c’è la Lazio, che nella giornata di venerdì ha accelerato per trovare l’accordo col classe 1999 dell'Union Berlino.

La fascia

Niccolò Fortini continua a far gola ad alcuni club di Serie A e in particolare alla Roma, ma la Fiorentina non arretra di un millimetro rispetto alla propria richiesta che è di 15-20 milioni. Nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta che corrisponda a quella cifra, se ne potrebbe parlare. Ma è molto complicato che i giallorossi si spingano così in alto entro la fine del mercato (domani alle ore 20). Per questo Fortini va verso la permanenza in Toscana. Nuova richiesta d’informazioni da parte dei viola per Joao Mario della Juventus (lo vuole il Bologna in scambio con Holm ma non si sblocca).

Il centrocampo

Aumentano le possibilità che la Fiorentina resti così com’è in mediana. A meno di occasioni ghiotte, si ricorrerà alle forze interne per sostituire Nicolussi Caviglia. Oltretutto Fazzini rimarrà a Firenze: la formula non ha convinto il Bologna ad accelerare, quindi Vanoli potrà contare anche su di lui. Quanto alle cessioni, Paratici e Goretti sono in attesa di trovare una sistemazione per Christian Kouame e Abdelhamid Sabiri. M'Bala Nzola è prossimo al trasferimento al Sassuolo dopo l'esperienza semestrale al Pisa.