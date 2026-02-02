Svolta Fiorentina, c’è Rugani. Zappa se parte Gosens

FIRENZE - La Fiorentina ha messo la freccia per Daniele Rugani . Il difensore della Juventus è stato scelto dai viola per rinforzare la retroguardia di Paolo Vanoli. Le società hanno trovato l'accordo per il trasferimento del classe 1994 sulla base del prestito oneroso a cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a due milioni di euro che può diventare obbligo al raggiungimento della salvezza. In quel caso si attiverebbe un contratto fino al 2028. Fabio Paratici ha avuto un ruolo centrale nel buon esito dell'operazione, anche perché nei giorni scorsi le cose sembravano aver preso una piega complicata in quanto il ragazzo non era entusiasta del possibile prestito secco.

Svolta Rugani

Alla fine Rugani ha avuto le garanzie che cercava, e nella giornata di ieri la Fiorentina ha chiuso l'affare con la Juventus. Il difensore era un obiettivo già da diverso tempo, e finalmente è arrivata la fumata bianca. Quanto alla condizione fisica, a fine dicembre Rugani aveva accusato un problema muscolare che l’ha tenuto fuori dai giochi fino a questo momento. In particolare si era trattato di una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Adesso però è in fase di recupero, e potrebbe essere pronto per la prossima gara di campionato col Torino.

Situazione Gosens

La Fiorentina non ha mai considerato Robin Gosens incedibile, tanto è vero che non si sono placate le voci di mercato su di lui. Ieri si è fatto avanti il Nottingham Forest, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento. Non è la prima volta che il tedesco è sembrato vicino all’addio: già la scorsa estate su di lui c’era l’Atalanta, ma l’allora tecnico Pioli scelse di trattenerlo. Da capire inoltre se la Roma rilancerà per Niccolò Fortini, il cui estimatore principale è Gian Piero Gasperini. La richiesta è alta nonostante la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027: almeno 15 milioni di euro. Per questo la sensazione è che rimarrà a Firenze .

Forte cautela

Da qualche giorno, comunque, viste le situazioni di Gosens e Fortini, la Fiorentina è in cerca di un terzino destro. In un primo momento era stato sondato João Mario della Juventus, sul quale ieri ha stretto la morsa il Bologna. Adesso l’obiettivo più concreto è Gabriele Zappa del Cagliari. I viola hanno chiesto informazioni ai rossoblù, che potrebbero trattare sulla base del prestito con obbligo di riscatto (mentre rifiuterebbero il prestito secco). Da Firenze riflettono bene, consci di poter legare il riscatto all’eventuale raggiungimento della salvezza. Ricordiamo che Zappa ha un contratto col Cagliari fino al 2030.

Il centrocampo

Sempre più complicato che la Fiorentina si rinforzi in mediana. Alla fine Vanoli si affiderà ai giocatori già presenti in rosa, che sostituiranno Fagioli in caso di necessità. Con ogni probabilità Nicolussi Caviglia non verrà rimpiazzato da un nuovo acquisto, ma dai vari Mandragora, Fazzini e Ndour sulla cui flessibilità tattica l’allenatore punterà tutto. Quindi, a meno di occasioni dell’ultimo minuto, il reparto di centrocampo rimarrà invariato. C'è la volontà di valorizzare chi ha avuto meno spazio in questo inizio di stagione, che sia stato per infortuni o per semplici scelte tecniche.