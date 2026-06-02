Fiorentina, anche Gosens è sacrificabile

Lo scorso 22 maggio, al termine di Fiorentina-Atalanta, Robin Gosens ha come sempre elevato il concetto di conferenza stampa: ha parlato in maniera lucida, ha aperto cuore e testa e spiegato quanto, soprattutto per lui, sia stata complicata l'annata 2025-26. «L’infortunio patito a ottobre mi ha tenuto fuori per tanto, troppo tempo. Ho ricercato la migliore condizione fisica che per me è fondamentale ma ho fatto fatica. Adesso il mio grande obiettivo è quello di riposarmi un attimo e ripartire. Spero ovviamente di farlo qui: a Firenze mi sento a casa, è la mia seconda casa. Sono grato al club e alla città e voglio ripagare tutti» ha detto. Obiettivo che si scontrerà però col mercato e col volere di una società decisa a tagliare il monte ingaggi. Prima di quella conferenza, al minuto settantasei di Fiorentina-Atalanta, quando è stato sostituito, il tedesco è stato salutato dagli applausi dei presenti (assieme a Vanoli, è stato l'unico a evitare i fischi). Quella potrebbe essere la sua ultima immagine in maglia viola.