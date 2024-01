Kevin Bonifazi è un nuovo calciatore del Frosinone. Il club giallazzurro si rafforza con il difensore che arriva dal Bologna con la formula del prestito. Il diesse Angelozzi si è mosso in poche ore, in modo da sopperire al mancato arrivo di Huijsen che è approdato alla Roma a titolo temporaneo. Bonifazi arriva a Frosinone dopo aver maturato soltanto tre presenze nel sorprendente Bologna di Thiago Motta, di cui una in Serie A contro il Sassuolo.