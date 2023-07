Portanova, dopo le accuse l'interessamento dalla Turchia: la decisione

Si decide in queste ore il futuro di Manolo Portanova. Dopo le accuse e la condanna a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza, alla quale il calciatore si è già appellato, il centrocampista ha ricevuto un'offerta dai turchi dell'Istanbulspor, club della Superlig. La società, attraverso l'intermediario Serxhio Mezi, ha lavorato al trasferimento di Portanova in prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato a giugno 2024. Con il Genoa c'era già un accordo di massima sulle cifre, ma il calciatore - classe 2000 ex Juve, in Liguria da gennaio 2021 e con una lunga trafila nelle nazionali giovanili - dopo averci riflettuto avrebbe declinato la proposta, facendo sapere di voler restare in Italia anche per affrontare l'intera vicenda giudiziaria che lo coinvolge in prima persona, senza dare la sensazione di voler andare via per allontanarsi dai problemi.