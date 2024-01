C'è la fila per ingaggiare Dragusin. Il difensore norvegese, classe 2002, è tra gli obiettivi del Napoli. Il club di De Laurentiis, alle prese con una profonda crisi di risultati dopo la netta sconfitta subìta a Torino, vuole rafforzare il pacchetto arretrato con l'innesto di una delle rivelazioni del campionato. Per Dragusin, però, c'è grande concorrenza. Il Tottenham, per esempio, è uno dei principali club pronti a piazzare l'affondo decisivo.