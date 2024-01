Alla fine Radu Dragusin ha scelto il Tottenham. Il difensore del Genoa è partito questa mattina per Londra per sostenere le visite mediche col suo nuovo club. Sta per cominciare la sua nuova avventura. Dalla Serie A alla Premier League. Ad attenderlo un nuovo campionato dopo l'ottimo avvio con la squadra di Gilardino.