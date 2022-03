Inter, per Scamacca e Frattesi non solo cash: Pinamonti e Sensi sul piatto

MILANO - Tutto dipenderà dalle indicazioni che arriveranno dalla proprietà cinese e dal presidente Zhang. Se però, come gli indizi lasciano credere, l'Inter non investirà sul mercato e andrà avanti con l'autofinanziamento, l'ad Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin vivranno un'altra estate nella quale dovranno fare miracoli sul mercato. Esattamente come successo nel 2021 quando hanno ottenuto maxi plusvalenze dalle partenze di Hakimi e Lukaku, ma sono riusciti ad allestire una rosa competitiva anche grazie al lavoro di Inzaghi. La storia potrebbe ripetersi tra qualche mese: l'Inter potrebbe essere costretta a vendere per rimettere a posto i conti. Resta da capire quanti sacrifici dovranno essere fatti: basterà cedere De Vrij e alleggerire il monte ingaggi con gli addii di Vidal (che ha una penale in suo favore se non scatterà l'opzione rinnovo per il 2022-23), Vecino e magari Sanchez? Difficile. Se arriverà una proposta... alla Lukaku per Barella (quello che a livello internazionale è più considerato), Martinez, Bastoni o Skriniar, il club dovrà a malincuore prenderla in considerazione? Altrimenti ha pronta un'altra soluzione: utilizzare come contropartite in operazioni giudicate importanti per rinforzare la rosa i giovani o i giocatori che ha in prestito in giro.