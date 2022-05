Dybala, le cifre dell’offerta dell’Inter

MILANO - La prima partita da ex juventino l'ha giocata ieri sera a San Siro, che con ogni probabilità sarà il suo stadio. Perché Totti continua a corteggiarlo e lo spinge verso la Roma, ma la tentazione di raggiungere all'Inter il suo ex ad, Beppe Marotta, è forte. Anzi, pare sempre più forte. Soprattutto perché Paulo Dybala in questo momento non ha in mano un'offerta "irrinunciabile" dall'estero. Cercava un club, in Spagna o altrove, che gli consentisse di lottare per vincere la Champions, che lo mettesse al centro del progetto e che gli gonfiasse il conto in banca con i 10 milioni a stagione richiesti alla Juve, prima della rottura. Per ora la chiamata dei sogni non è arrivata. Il calcio mercato in fondo non è neppure iniziato ufficialmente, anche se i telefonini degli uomini del suo entourage squillano e gli incontri sono frequenti. Marotta li avrebbe visti di recente a Villa Bellini, dove nell'estate 2020 il dirigente dell'Inter ha celebrato la riappacificazione con Conte. La Joya è già dell'Inter? Non ancora e lui parlando a Sky lo ha ribadito: «Non so cosa farò, ma sceglierò il meglio per me. Questo è importante. Ora sono tranquillo e domani (oggi, ndr) partirò per raggiungere la Nazionale. C'è una bella partita contro l'Italia e vogliamo continuare a vincere».