Mercato Inter, il giugno super di Marotta: gli obiettivi e le cessioni

MILANO - Un mercato così all'Inter fanno fatica a ricordarlo anche i tifosi con più memoria. Attenzione, qui non è in discussione solo l'indubbio valore dei cinque giocatori già presi, Onana, Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e Lukaku, ma anche la tempistica con la quale questi colpi sono stati perfezionati ovvero prima che la campagna trasferimenti iniziasse ufficialmente (venerdì). Non si tratta di un "particolare secondario" anche se a qualcuno tale potrebbe sembrare. In una stagione che inizierà il 13 agosto e che prima della fine del mercato proporrà quattro turni di campionato, lavorare dall'inizio con quasi tutta la rosa al completo è un bel vantaggio. Un dirigente del valore di Beppe Marotta questo lo sa e non a caso il 10 giugno aveva spiegato: «Entro fine mese vogliamo dare a Inzaghi la rosa al completo». In pochi gli credevano e invece, anche se proprio al completo non sarà, dal 6 luglio alla Pinetina il tecnico di Piacenza lavorerà con tanti elementi ai quali se ne aggiungeranno altri quando torneranno i reduci dagli impegni con le nazionali di giugno. Può ringraziare il suo ad, il ds Ausilio e il vice ds Baccin che in questo caldo mese di giugno si sono messi alle spalle la delusione per lo scudetto sfumato all'ultima giornata e hanno "macinato" telefonate e idee con ancora più lucidità e determinazione. Spendendo il giusto, ha preso due parametri zero (Onana e Mkhitaryan), il vice Brozovic (Asllani), un esterno di gamba (Bellanova) più il colpo... del secolo Lukaku, sbarcato in prestito dal Chelsea (8 milioni più 5 di bonus) dopo averlo venduto 11 mesi prima a 115 milioni proprio ai Blues.