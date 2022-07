Skriniar, Psg più vicino: l’Inter abbassa il prezzo

ANCORA DISTANZA. Inoltre, c’è un mercato in entra ta da completare. E per procedere c’è bisogno di incassare. Il nome, evidentemente, è innanzitutto quello di Bremer, con cui l’Inter ha un accordo ormai dallo scorso gennaio. Manca, invece, quello con il Torino. Ieri, c’è stato un nuovo contatto tra Busardò, agente del difensore, e la dirigenza granata, ma la richiesta continua ad essere di 40 milioni di euro. L’Inter, invece, non va oltre i 30, accettando al massimo di inserire nell’operazione il gioiellino della Primavera Casadei, ma solo con la recompra. Marotta e Ausilio si fanno forza sia della volontà di Bremer sia della clausola che già il prossimo gennaio permetterà al difensore di liberarsi per soli 15 milioni. Ad ogni modo, la distanza, ancora molto consistente, almeno per il momento, sconsiglia un nuovo incontro tra i club, come avvenuto la scorsa settimana. Intanto, Bremer è regolarmente partito con i suoi compagni per il ritiro a Bad Leonfelden, in Austria.

VIDAL OUT E SANCHEZ? Si chiusa ieri sera l’avventura nerazzurra di Vidal, che si è presentato in viale Liberazione assieme al suo agente Felicevich. Il cileno ha firmato le carte per risoluzione e, poco dopo, è stato emesso il comunicato. Come previsto da contratto, il centrocampista si porta a casa 4 milioni di buonuscita, in realtà quanto aveva rinunciato per il suo primo anno di contratto, e a stretto giro di posta firmerà per il Flamengo. Resta tutto in stand-by, invece, per Sanchez, che, attraverso Instagram, ha esibito il fisico dopo una sessione di allenamento. L’Inter vorrebbe trovare il modo di chiudere anche con lui e lo ha ribadito anche a Felicevich, procuratore pure dell’attaccante. La cifra messa a disposizione sarebbe più o meno in linea con quanto garantito a Vidal, quindi circa 4 milioni. Sanchez, però, fa resistenza: vuole prima trovare una sistemazione (punta ancora a Liga o Premier) e poi accordarsi per la separazione dall’Inter. Il suo proposito, infatti, è quello di non lasciare per strada nemmeno un centesimo….