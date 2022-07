Inter, il mercato dipende da Pinamonti

MILANO - Con un vero e proprio blitz, la Salernitana ha raggiunto un accordo con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo di Pinamonti. Sul tavolo, sono finiti 20 milioni, ovvero la cifra sempre richiesta finora dal club nerazzurro, che, evidentemente, ha subito accettato, garantendosi però il diritto di “recompra”, divenuta ormai una condizione obbligatoria o quasi per tutti i giocatori al di sotto di 25 anni. L’affare, però, è tutt’altro che chiuso. Manca, infatti, il sì dell’attaccante. Che non è ancora arrivato e che, stando ai primi riscontri, difficilmente arriverà, almeno in tempi brevi. Non si tratta di una questione economica: Pinamonti, infatti, già guadagna circa 2 milioni di euro e il presidente Iervolino non solo è pronto a prendersi carico del suo ingaggio, ma per convincerlo ad andare in Campania pare sia disposto pure ad alzarglielo. Inoltre, a Salerno ritroverebbe Nicola, conosciuto ai tempi del Genoa (3 gol in campionato alle sue dipendenze). La verità è che il nodo riguarda le prospettive della squadra.

CONTESO MA... Dopo le 13 reti segnate nell’ultimo campionato con l’Empoli, infatti, il bomber trentino punta a salire di livello, ovvero a fare parte di un gruppo con qualche ambizione superiore rispetto alla salvezza. Ecco perché la sua prima scelta è sempre stata l’Atalanta, che però non è mai arrivata ad accontentare l’Inter e che, inoltre, dovrebbe fare spazio in rosa, cedendo uno tra Zapata o, soprattutto, Muriel. Un’altra speranza del bomber trentino ha il nome del Sassuolo, in particolare adesso che si è liberato il posto da titolare lasciato da Scamacca, ceduto al West Ham. E sullo sfondo è sempre rimasto pure il Monza, piazza che non ha mai "infiammato" l'animo di Pinamonti. Tuttavia, le ambizioni del tandem Berlusconi-Galliani sono comunque di profilo alto e quindi non c'è mai stato un vero e proprio muro.