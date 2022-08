Inter-Sanchez, addio a un passo. L'agente: "Farà ancora due anni ad alto livello"

Alexis Sanchez non è mai stato così lontano dall’ Inter . In scadenza di contratto con i nerazzurri nel giugno 2023 l’attaccante cileno è a un passo dal trasferimento all’ Olympique Marsiglia , ma soprattutto dalla rescissione con l’ Inter .

L’agente del Niño Maravilla, Fernando Felicevic h, è infatti atteso nelle prossime ore presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione per mettere nero su bianco l’accordo sulla sospirata buonuscita, condizione necessaria per far sì che l’ex attaccante di Arsenal, Udinese, Manchester United e Barcellona finalizzi i contatti con l’OM, avviati da qualche giorno.

L'Olympique Marsiglia verso un attacco sudamericano

L’ingaggio che Sanchez chiederà ai francesi sarà infatti strettamente legato a quanto il giocatore riuscirà a ottenere dall’Inter, ma intanto è un fatto che la proposta della squadra allenata da Igor Tudor ha il gradimento del giocatore, pronto a fare coppia con il colombiano Luis Suarez nel nuovo attacco della seconda forza dell’ultima Ligue 1, che sarà ai nastri di partenza della prossima Champions League.

Sanchez, parla l'agente: "È un animale da competizione"

Prima di partire per l’Italia, intanto, lo stesso Felicevich ha allargato il raggio sul futuro del proprio assistito, allontanando per il momento l’ipotesi del ritorno in patria in un'intervista a 'La Tercera': “Sanchez è un animale da competizione, che vuole lottare per vincere ancora titoli e dimostrare di essere ancora in grande spolvero. Io penso che abbia ancora un paio d'anni di grande carriera davanti".