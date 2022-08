La svolta del mercato dell’Inter: Inzaghi colpisce in contropiede

INVIATO AD APPIANO - Un contropiede bruciante o se preferite una sostituzione di quelle che disorientano l'avversario. Simone Inzaghi nella conferenza stampa pre Lecce-Inter ha spiazzato tutti annunciando in modo perentorio che con la proprietà, quindi il presidente Zhang (incontrato lunedì ad Appiano), e la società, quindi l'ad Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin (colloqui giornalieri), è stata concordata la chiusura del mercato. Sia in entrata (eccezion fatta per il sostituto di Ranocchia, che arriverà) sia soprattutto in uscita. Niente cessione, dunque, per Milan Skriniar e Denzel Dumfries, che non hanno in questo momento un'offerta irrinunciabile, ma che nelle ultime 3 settimane scarse di trattative, potrebbero essere oggetto di richieste da parte del Chelsea o del Psg, da tempo interessate. Il tecnico di Piacenza, con tono risoluto e deciso, ha spiegato: «La squadra è quella che ho e l'abbiamo concordata con la dirigenza e la proprietà. Ci manca un centrale ed arriverà, ma io non penso di dover più parlare di mercato perché il nostro, sia in entrata sia in uscita, è chiuso. La squadra deve essere questa e tutti sanno che bisogna andare avanti così».