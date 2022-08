L’Inter ha ceduto Cesare Casadei. Il giovane centrocampista va al Chelsea per 15 milioni più bonus per arrivare a un massimo di 20. Dopo l’addio di Pinamonti, fruttato 20 milioni, la campagna cessioni dell’Inter è già a buon punto. Non è detto che venga ceduto un big tra Skriniar e Dumfries.