Inter, rinnovo Skriniar: il nodo delle cifre

MILANO - C’è un aspetto che in pochi hanno evidenziato nella telenovela-Skriniar. Mentre Inter e Psg non hanno mai trovato l’accordo, anzi non sono mai nemmeno state vicino, lo slovacco aveva raggiunto la sua intesa con il club transalpino. E, trasferendosi nella capitale, avrebbe guadagnato oltre 9 milioni, considerando pure i bonus: in sostanza quasi il triplo del suo attuale ingaggio. Ebbene, in queste settimane, Skriniar non ha mai forzato la mano, non ha mai spinto perché l’operazione si concludesse. Ha solo aspettato. Già perché lasciare l’Inter non era nei suoi piani. In nerazzurro stava e sta bene, si sente apprezzato dall’ambiente e non dimentica che proprio con questa maglia ha spiccato il volo. Insomma, come i suoi compagni, alcuni dei quali si sono esposti in questo senso, tutto sommato Skriniar non è dispiaciuto di essere stato tolto dal mercato e quindi di essere rimasto.

Skriniar, disponibilità Ora, però, per l’Inter sta per iniziare un’altra partita: quella per il rinnovo del contratto dello slovacco, un passaggio obbligato tenuto conto che quello in corso è in scadenza tra un anno. Non si tratta di partire completamente da zero. Già la scorsa primavera, la dirigenza nerazzurra aveva garantito al giocatore che a fine stagione ci si sarebbe seduti attorno ad un tavolo per discutere del prolungamento e pure di un sostanzioso adeguamento. Tuttavia, le vicende di mercato hanno inevitabilmente rinviato tale appuntamento, è rimasta la promessa però che, qualora l’affare con il Psg non si fosse concluso, l’operazione rinnovo sarebbe prontamente scattata. Ebbene, è andata così e quel momento è arrivato. Con piena disponibilità di Skriniar, che è pronto a legarsi ancora di più all’Inter. Tutto vero e tutto bello, ma c’è comunque un nodo da sciogliere: le cifre.