Acerbi all’Inter, operazione in chiusura: sarà il vice De Vrij

MILANO - Domani sarà il giorno di Acerbi. Si è definitivamente esaurito, infatti, il margine per altre soluzioni. Come previsto, il week-end è stato decisivo. Del resto, i segnali arrivati da Londra sono stati inequivocabili. Nonostante il Chelsea abbia ormai preso Fofana dal Leicester, investendo oltre 80 milioni di euro, ieri pomeriggio, contro le stesse Foxes, Chalobah è stato schierato tra i titolari. È vero che mancava lo squalificato Koulibaly. Ma Tuchel, dopo il fischio finale, ha garantito: «Crediamo in lui e nella sua crescita». La partita si è definitivamente chiusa nel momento in cui l’entourage del difensore ha comunicato sia all’Inter sia al Milan, inseritosi negli ultimi giorni, che i Blues non lo avrebbero lasciato andare via. Per Akanji, invece, non c’è stato neppure bisogno di nuove comunicazioni: il giocatore continua a rimanere fuori squadra e il Borussia Dortmund resta fermo sulle sue posizioni e sulle sue richieste. L’Inter a questo punto spera di poterlo tenere “agganciato” in vista della prossima estate, in modo da ingaggiarlo da svincolato.