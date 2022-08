Gosens, il ds del Bayer smentisce: "Nessuna offerta all'Inter"

LEVERKUSEN (Germania) - "Non ci sono offerte da parte nostra all'Inter e non c'è alcuna intenzione di acquistare Robin Gosens": è la secca smentita del direttore sportivo del Bayer Simon Rolfes in un'intervista rilasciata a Kolner Stadt-Anzeiger. Nei giorni scorsi, infatti, era circolata la notizia di una possibile cessione - da parte dei nerazzurri - dell'esterno tedesco-olandese ex Atalanta al club di Leverkusen in prestito oneroso fissato a 2 milioni più 28 per il diritto/obbligo di riscatto.