Mercato Inter, ecco chi arriverà in caso di addio a Skriniar

MILANO - L’Inter ha scelto Djalò. È lui, in questo momento, il candidato forte per sostituire Skriniar nel pacchetto arretrato nerazzurro. Più probabilmente a partire dalla prossima stagione. Il Psg, infatti, ancora non si è fatto vivo per tentare di portare lo slovacco a Parigi , ma dovesse fare qualche mossa in viale Liberazione sono pronti ad ascoltare. Ferme restando, però, per un’eventuale fumata bianca, due condizioni fondamentali: l’offerta dovrà almeno avvicinarsi ai 20 milioni di euro e alla Pinetina dovrà arrivare obbligatoriamente un sostituto di Skriniar. Anche in questo caso, naturalmente, la preferenza resta per Djalò . È chiaro, però, che i tempi sarebbero strettissimi per riuscire ad incastrare tutti i tasselli. Insomma, è più facile che il vero assalto al centrale portoghese scatti a febbraio, lasciando a Marotta e Ausilio più tempo per trattare con il Lilla , che è certamente una bottega particolarmente cara. Tuttavia, tenuto conto che il contratto di Djalò è in scadenza nel 2024, i francesi non potranno tirare troppo la corda, altrimenti rischierebbero di vederlo partire senza incassare nemmeno un euro.

Limite 15 milioni

Nei giorni scorsi, il club nerazzurro ha già parlato con l’entourage del centrale portoghese, incassando la totale disponibilità al trasferimento a Milano: città che già conosce essendo transitato per 6 mesi (gennaio-giugno 2019) dal settore giovanile del Milan, per poi entrare nell'affare Leão, come contropartita tecnica. Ora ne ha 22, e ne compirà 23 il prossimo 13 aprile. Nel Lilla si è consolidato come difensore affidabile sia in marcatura sia nella gestione del pallone, facendo esperienza anche in Champions. È nel giro della nazionale lusitana, ma ancora non ha esordito in quella maggiore. Inoltre, nella sua ancora breve carriera ha mostrato un'importante duttilità e di poter giocare in più posizioni in difesa. Insomma, per l’Inter vale l’investimento. A patto, però, che non si vada oltre i 15 milioni di euro. Altrimenti il mirino tornerebbe a spostarsi su Scalvini, che, evidentemente, non è uscito dai radar, ma che è stato messo i stand-by a causa delle richieste dell’Atalanta: non inferiori ai 40 milioni. Darmian, intanto, rinnova fino al 2024 con opzione al 2025.

States

In estate l’Inter potrebbe andare in tournée negli Stati Uniti: è una possibilità, utile anche ad esplorare un mercato in espansione alla ricerca di nuovi sponsor e partner.